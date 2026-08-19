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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Troizinia, Grecja

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7 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa s…
$194,817
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 70 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$348,309
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 55 m kw w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? mieszkanie 175 m2 w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z 4…
$684,811
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pię…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 51 m2 w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze. S…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Na sprzeda? mieszkanie 57 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z…
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Troizinia, Grecja

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