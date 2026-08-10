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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Kalindi, Grecja

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Zagkliveri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Zagkliveri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 210 m kw., na przedmieściach Salonik. Dom składa się z 4 sypial…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Kalindi, Grecja

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