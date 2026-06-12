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Wille w górach na sprzedaż w Municipal Unit of Inofyta, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż w budowie willa o powierzchni 1000 metrów kwadratowych w Attyce. Widok na miasto…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 298 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 298 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$560,837
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Inofyta, Grecja

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