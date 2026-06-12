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Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Municipal Unit of Inofyta, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Dilesi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Dilesi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 162 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 162 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Inofyta, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Inofyta, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 74 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Dom składa…
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Inofyta, Grecja

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