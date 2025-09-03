Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Ayios Konstantinos
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Grecja

2 obiekty total found
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
For sale 2-storey house of 250 sq.meters in Attica. Ground floor consists of 2 bedrooms, l…
$819,309
Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Konstantinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Konstantinos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 1
For sale 2-storey house of 152 sq.meters in Attica. 1st floor consists of one bedroom, liv…
$468,176
Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Grecja

