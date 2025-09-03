Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Ayios Konstantinos
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na góry

Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Grecja

3 obiekty total found
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
For sale 2-storey house of 250 sq.meters in Attica. Ground floor consists of 2 bedrooms, l…
$819,309
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 6 pokojów w Agios Konstantinos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Agios Konstantinos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 260 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$823,990
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Konstantinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Konstantinos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 1
For sale 2-storey house of 152 sq.meters in Attica. 1st floor consists of one bedroom, liv…
$468,176
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
