Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Lefkada Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Lefkada Regional Unit, Grecja

Lefkada Municipality
12
Municipal Unit of Lefkada
8
6 obiektów total found
Willa 1 pokój w Lefkada Municipality, Grecja
Willa 1 pokój
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 167 m²
Na sprzedaż willa 167 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Są: klimatyzacja. Dodatki wli…
$2,17M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 1 pokój w Lefkada Municipality, Grecja
Willa 1 pokój
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 656 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż willa o powierzchni 656 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Willa ma fronto…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 5 pokojów w Lefkada Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro -2/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 200 m kw. na Wyspach Joñskich. Piwnica składa się z jednej s…
$2,43M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Willa 11 pokojów w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Willa 11 pokojów
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Level Villa in Lefkada with Swimming Pool –  1 550 000€ ! Perched majestically above …
$1,80M
Zostaw prośbę
Willa 1 pokój w Katomeri, Grecja
Willa 1 pokój
Katomeri, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych na Wyspach. Istnieją: panele słonecz…
$2,57M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Katouna, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Katouna, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż tradycyjny dom o powierzchni 160 m kw w miejscowości Katouna, na wyspie Lefkada!…
$400,291
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24

Typy nieruchomości w Lefkada Regional Unit.

wille

Parametry nieruchomości w Lefkada Regional Unit, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się