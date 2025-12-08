Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Lefkada Regional Unit, Grecja

Willa 9 pokojów w Agios Petros, Grecja
Willa 9 pokojów
Agios Petros, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielony Dom na sprzedaż, parter: parter, 1 (2 Poziomy), w okolicy: Agios Petros - Lefkada…
$582,630
Willa 11 pokojów w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Willa 11 pokojów
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Level Villa in Lefkada with Swimming Pool –  1 550 000€ ! Perched majestically above …
$1,80M
Typy nieruchomości w Lefkada Regional Unit.

wille

Parametry nieruchomości w Lefkada Regional Unit, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
