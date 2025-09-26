Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z basenem w Lasithi Regional Unit, Grecja

Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 140 metrów kwadratowych na Krecie. Parter skład…
$421,359
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro -2/4
🌟 Wyśmienite 4- Maisonette poziomu z prywatnym basenem i panoramicznym Widok na North- West …
$642,572
Szeregowiec 11 pokojów w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Szeregowiec 11 pokojów
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro -1/2
Na sprzedaż maisonette 400 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnic…
$1,76M
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż na Krecie maizonette 110 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z jedn…
$412,148
