Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kea-Kythnos Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Kea Kythnos Regional Unit, Grecja

Kea Municipality
8
3 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Kea Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Kea Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 350 m kw. Cyklady. Parter składa się z 2 pomieszczeń dziennych…
$2,20M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 13 pokojów w Kea Municipality, Grecja
Willa 13 pokojów
Kea Municipality, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 1000 m kw. Cyklady. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, 3 sa…
$2,93M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 6 pokojów w Kea Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Kea Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
OTZIAS, KEATa oszałamiająca willa o powierzchni 120 m2 znajduje się na rozrzucającej się pow…
$1,10M
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Kea Kythnos Regional Unit.

wille

Parametry nieruchomości w Kea Kythnos Regional Unit, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się