Domy na sprzedaż w Kea Kythnos Regional Unit, Grecja

Kea Municipality
8
9 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Kythnos Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Kythnos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
W spokojnej piękności Kythnos, nowy kompleks mieszkalny nabiera kształtu, oferując rzadką ok…
$521,734
Willa w Kea Municipality, Grecja
Willa
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 350 m2 w regionie Cyklady. Pierwsze piętro składa się z 2 salo…
$2,20M
Willa 8 pokojów w Kea Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Kea Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 350 m kw. Cyklady. Parter składa się z 2 pomieszczeń dziennych…
$2,20M
Ness Wii MarketNess Wii Market
Dom 5 pokojów w Kea Municipality, Grecja
Dom 5 pokojów
Kea Municipality, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 250 m²
Niepowtarzalna nieruchomość w niesamowitej - spokojnej lokalizacji. Naprzeciwko morza i fali…
$889,737
Willa 13 pokojów w Kea Municipality, Grecja
Willa 13 pokojów
Kea Municipality, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 1000 m kw. Cyklady. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, 3 sa…
$2,93M
Willa w Kea Municipality, Grecja
Willa
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro -1/3
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 1000 m2 w regionie Cyklady. Parter składa się z 3…
$2,93M
Willa w Kea Municipality, Grecja
Willa
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Cena na żądanie
Willa 6 pokojów w Kea Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Kea Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
OTZIAS, KEATa oszałamiająca willa o powierzchni 120 m2 znajduje się na rozrzucającej się pow…
$1,10M
Willa w Kea Municipality, Grecja
Willa
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 495 m²
Kod własności: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi za €5.000.000. Ten 495 m kw. Umeblowan…
Cena na żądanie
