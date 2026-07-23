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Mieszkania na sprzedaż w Karies, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 17 pokojów w Karies, Grecja
Mieszkanie 17 pokojów
Karies, Grecja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 730 m²
Kompleks znajduje się w miejscowości w Athos, Halkidiki zaledwie 150 metrów od plaży. Istnie…
$2,61M
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