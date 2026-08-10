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Wille na sprzedaż w Ioannina Municipality, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Katsikas, Grecja
Willa
Katsikas, Grecja
Powierzchnia 435 m²
Dostępna na sprzedaż Luksusowa Willa o powierzchni 465 m2 w Pedini Ioannina. Dom zbudowany j…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Ioannina Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Ioannina Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 488 m²
Liczba kondygnacji 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Parametry nieruchomości w Ioannina Municipality, Grecja

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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