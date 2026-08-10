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Dom wolnostojący na sprzedaż w Ioannina Municipality, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Katsikas, Grecja
Dom wolnostojący
Katsikas, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż - Oddzielony Dom w Drosochori, Ioannina Na sprzedaż w pięknej okolicy Drosochori…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Ioannina Municipality, Grecja

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