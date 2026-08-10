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Hotele na sprzedaż w Igoumenitsa Municipality, Grecja

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2 obiekty total found
Hotel 1 016 m² w Sivota, Grecja
Hotel 1 016 m²
Sivota, Grecja
Powierzchnia 1 016 m²
Na sprzedaż hotel 1016 metrów kwadratowych w Epirus. Hotel ma jeden poziom. Są: klimatyzacj…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 330 m² w Mazarakia, Grecja
Hotel 330 m²
Mazarakia, Grecja
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż hotel 330 metrów kwadratowych w Epirus. Hotel ma jeden poziom. Właściciele opus…
$247,949
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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