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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Eleftheroupoli, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Eleftheroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Eleftheroupoli, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 1
Freetown, Centrum: Na sprzedaż przez mieszkanie 126 m2 elewacji na 1 piętrze z autonomicznym…
$126,184
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Dom 4 pokoi w Eleftheroupoli, Grecja
Dom 4 pokoi
Eleftheroupoli, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2
Freetown, Centrum: Sprzedawany jest nowo wybudowany przez - i - przez dom 180 m2 w 500 m2 dz…
$220,821
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