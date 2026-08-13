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Dom wolnostojący na sprzedaż w Elassona Municipality, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Elassona Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Elassona Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 200 m kw. w centralnej Grecji. Parter składa się z 2 magazynów.…
$106,264
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Agencja
Grekodom Development
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