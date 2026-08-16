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Lokale Biurowe w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

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Kavala Municipality
3
Kawala
3
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 108 m² w Kavala Municipality, Grecja
Pomieszczenie biurowe 108 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5
Kavala, Centrum: Na sprzedaż profesjonalny dach 108 m2 elewacji na 5 piętrze z windą w centr…
$278,833
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Pomieszczenie biurowe 56 m² w Kavala Municipality, Grecja
Pomieszczenie biurowe 56 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 3
Kavala, Centrum: W pełni odnowione biuro 56 m2 na 3 piętrze z windą z indywidualnym ogrzewan…
$157,730
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Pomieszczenie biurowe 200 m² w Kavala Municipality, Grecja
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 8
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Kavala, Centrum: Na sprzedaż apartament podłogowy, profesjonalna przestrzeń 200 m2 znajduje …
$315,459
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Pomieszczenie biurowe 60 m² w Drama Municipality, Grecja
Pomieszczenie biurowe 60 m²
Drama Municipality, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
Dramat, Centrum: Na sprzedaż Biuro 60 m2 znajduje się na 2 piętrze budynku z windą w centrum…
$208,203
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Typy nieruchomości w Region Macedonia Wschodnia i Tracja.

nieruchomości komercyjne
hotele
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
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