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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

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Thassos Municipality
5
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6 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne w Skala Marion, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Skala Marion, Grecja
Kod własności: 11451 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Skala Marion za 165.000 euro. Ten 154.00 m …
$193,851
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Nieruchomości inwestycyjne w Skala Kallirachis, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Skala Kallirachis, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11896 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Skala Kallirachis na kwotę 840.000 €. Ten 2…
$960,174
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Nieruchomości inwestycyjne w Skala Rachoniou, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Skala Rachoniou, Grecja
Kod własności: 11780 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Skala Rachoniou za 710.000 EUR. Ten 352.00 …
$826,746
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Nieruchomości inwestycyjne w Rachoni, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Rachoni, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 2
Kod własności: 1380 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Rachoni za €180.000. To 450 m kw. Budynek sk…
$188,373
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Nieruchomości inwestycyjne w Kastro, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Kastro, Grecja
Jest to niewielki kompleks 3 willi nad morzem ( 10 metrów od morza ) na wyspie Thassos w Pri…
$1,62M
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Nieruchomości inwestycyjne w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Kod własności: 1367 - Budowa SPRZEDAŻY w cenie 590.000 €. To 470 m kw. Budynek jest na piwni…
$617,446
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Typy nieruchomości w Region Macedonia Wschodnia i Tracja.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
magazyny
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