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Hotele na sprzedaż w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

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Thassos Municipality
13
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23 obiekty total found
Hotel w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Hotel
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 17
Kod własności: 11283 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti za €2.000.000. Ten 773.00 m kw. …
$2,29M
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Hotel w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Hotel
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 24
Kod własności: 11667 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti za 1.600.000 EUR. Ten 870.00 m k…
$1,86M
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Hotel w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Hotel
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Kod własności: 11331 - Hotel dla SPRZEDAŻY w Thasos Chrisi Akti za €2.000.000. Ten 375.00 m …
$2,35M
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Hotel w Potos, Grecja
Hotel
Potos, Grecja
Kod własności: 11901 - Hotel FOR SALE w Thasos Potos za €1.700.000. To 500 metrów kwadratowy…
$1,94M
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Hotel w Thassos Municipality, Grecja
Hotel
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 8
Kod własności: 1602 - Hotel FOR SALE w Thasos Mikros Prinos za €1.200.000. Ten 600.00 m2 ume…
$1,41M
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Hotel w Skala Rachoniou, Grecja
Hotel
Skala Rachoniou, Grecja
Sypialnie 24
Liczba łazienek 12
Kod własności: 11897 - Hotel FOR SALE w Thasos Skala Rachoniou za €2.460.000. Ten 526.00 m k…
$2,81M
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TekceTekce
Hotel w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Hotel
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Kod własności: 11565 - Hotel dla SPRZEDAŻY w Thasos Chrisi Akti za €1.000.000. Ten 200.00 m2…
$1,17M
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Hotel w Skala Rachoniou, Grecja
Hotel
Skala Rachoniou, Grecja
Hotel w okolicy Skala Rachoni w Thassos. Ma łączną powierzchnię 1052,22 mkw. i składa się z …
$4,11M
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Hotel w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Hotel
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Niedokończony trzypiętrowy budynek 399sq.m. nad brzegiem morza w rejonie Koinyra w Thassos. …
$622,673
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Hotel w Skala Rachoniou, Grecja
Hotel
Skala Rachoniou, Grecja
Sypialnie 18
Kod własności: 11860 - Hotel FOR SALE w Thasos Skala Rachoniou za 2,800.000 euro. Ten 513.00…
$3,20M
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Hotel 484 m² w Nea Peramos, Grecja
Hotel 484 m²
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 18
Powierzchnia 484 m²
Piętro 4
Free, New Peramos: Budynek jest na sprzedaż dla hotelu z widokiem na morze i górę 484 m kw.,…
$1,27M
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Hotel 1 054 m² w Potamia, Grecja
Hotel 1 054 m²
Potamia, Grecja
Powierzchnia 1 054 m²
Property Code: HPS5744 - Hotel FOR SALE in Thasos Potamia for € 3.000.000 . This 1054.00 sq…
$3,45M
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Hotel w Potos, Grecja
Hotel
Potos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11377 - Hotel FOR SALE w Thasos Potos za 275.000 EUR. To 120.00 m kw. Hotel z…
$323,085
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Hotel w Limenaria, Grecja
Hotel
Limenaria, Grecja
Sypialnie 18
Zaledwie 100 metrów od morza, w pełni odnowiony trzypoziomowy hotel 750 m kw., znajduje się …
$2,06M
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Hotel 500 m² w Kavala Municipality, Grecja
Hotel 500 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 14
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 500 m²
Piętro 3
N. Rider, Rider: Biznes hotelowy jest na sprzedaż w centrum Kavala. Posiada 14 pokoi (5 z wi…
$1,75M
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Hotel 450 m² w Thassos Municipality, Grecja
Hotel 450 m²
Thassos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2
Thassos, Sotiras: Luksusowy hotel o powierzchni 450 m2 na 425 m2. Działka z luksusowymi i ko…
$471,533
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Hotel w Limenaria, Grecja
Hotel
Limenaria, Grecja
Kod własności: 11763 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos za 860.000 €. Ten 400 m kw. Umeblowany…
$995,156
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Hotel w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Hotel
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11703 - Hotel FOR SALE in Thasos Koinira za €650.000. Ten 195 m kw. Umeblowan…
$763,326
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Hotel 650 m² w Skala Potamias, Grecja
Hotel 650 m²
Skala Potamias, Grecja
Pokoje 11
Powierzchnia 650 m²
Piętro 3
Thassos, Chrysi Akti: Na sprzedaż Hotel 650sqm. w 650sq.m. Działka w uprzywilejowanym miejsc…
$1,83M
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Hotel 650 m² w Nea Irakleitsa, Grecja
Hotel 650 m²
Nea Irakleitsa, Grecja
Pokoje 15
Powierzchnia 650 m²
Na sprzedaż w Nea Iraklitsa, Kavala, w pełni działającym butikowym hotelu przy plaży z 15 ap…
$2,62M
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Hotel 724 m² w Kavala Municipality, Grecja
Hotel 724 m²
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 17
Powierzchnia 724 m²
Piętro 7
Nowe łopatki dla hotelu na sprzedaż w Center, Kavala w prefekturze Kavala za 1.200.000 € (Li…
$1,26M
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Hotel 481 m² w Skala Potamias, Grecja
Hotel 481 m²
Skala Potamias, Grecja
Pokoje 21
Powierzchnia 481 m²
Piętro 3
Thassos, Epist. Ulica Thasos-Lymenaria INWESTYCJA EYKERIA HOTEL - A) Opis budynku ogólnego 2…
$1,47M
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Hotel 377 m² w Skala Potamias, Grecja
Hotel 377 m²
Skala Potamias, Grecja
Pokoje 7
Powierzchnia 377 m²
SPRZEDAŻ BEACH HOTEL IN SKALA POTAMIS TASOS PLOT 920 TM. KONSYSTEMY GŁÓWNEJ KAWY BUDOWLANEJ …
$1,57M
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Typy nieruchomości w Region Macedonia Wschodnia i Tracja.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
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