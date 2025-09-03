Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Demotike Enoteta Schematariou
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Demotike Enoteta Schematariou, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 9 pokojów w Municipality of Tanagra, Grecja
Willa 9 pokojów
Municipality of Tanagra, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 532 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 532 m kw. Na wyspie Euboea. Parter składa się z 2 magazynów. 1…
$784,195
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Demotike Enoteta Schematariou, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się