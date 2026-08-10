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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Demotike Enoteta Schematariou, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 130 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dome…
$230,627
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wyspie Evia. Pierwsze…
$426,661
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Demotike Enoteta Schematariou, Grecja

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