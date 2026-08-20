Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Edessa Municipality
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Edessa Municipality, Grecja

;
Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 2 500 m² w Arnissa, Grecja
Hotel 2 500 m²
Arnissa, Grecja
Powierzchnia 2 500 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 2500 metrów kwadratowych w Pella. Hotel ma jeden poziom. Z …
$2,36M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się