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Dom wolnostojący na sprzedaż w Chios Municipality, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Pyrgi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pyrgi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m kw. na Wyspach. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, jednej …
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Chios Municipality, Grecja

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