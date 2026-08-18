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Hotele na sprzedaż w Volvi Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 480 m² w Nea Apollonia, Grecja
Hotel 480 m²
Nea Apollonia, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 480 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Hotel ma …
$1,06M
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