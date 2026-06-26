Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Ateny
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Ateny, Grecja

;
wille
9
domy wolnostojące
4
szeregowcy
13
1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Penthouse maisonette na sprzedaż 100 m2 6th-7th piętro, w doskonałej lokalizacji obok stacji…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ateny, Grecja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się