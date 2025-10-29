Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Andros Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Andros Regional Unit, Grecja

Municipality of Andros
11
1 obiekt total found
Willa 10 pokojów w Andros, Grecja
Willa 10 pokojów
Andros, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Jestem oszałamiająca, luksusowa podziemna willa zbudowana nad morzem, na czarującej wy…
$4,49M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Andros Regional Unit.

wille

Parametry nieruchomości w Andros Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się