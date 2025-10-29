Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Andros Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Andros Regional Unit, Grecja

Municipality of Andros
11
6 obiektów total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Gavrio, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Gavrio, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 165 m kw. Cyklady. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z kuch…
$561,812
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom 8 pokojów w Municipality of Andros, Grecja
Dom 8 pokojów
Municipality of Andros, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Πωλείται ημιτελής οικοδομή αποτελούμενη από δύο κτίρια, συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. το καθ…
$464,429
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Dom 5 pokojów w Gavrio, Grecja
Dom 5 pokojów
Gavrio, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Πρόκειται για ένα μοναδικό, διώροφο κτίριο, το οποίο δεσπόζει μεγαλοπρεπώς ακριβώς μπροστά σ…
$476,040
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Tut TravelTut Travel
Willa 1 pokój w Stenies, Grecja
Willa 1 pokój
Stenies, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż willa o powierzchni 198 metrów kwadratowych na Cykladach. POZYCJA Messathouri to…
$510,312
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 3 pokoi w Stenies, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Stenies, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. Cyklady. Parter składa się z salonu, jednej kuchni, je…
$819,309
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 10 pokojów w Andros, Grecja
Willa 10 pokojów
Andros, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Jestem oszałamiająca, luksusowa podziemna willa zbudowana nad morzem, na czarującej wy…
$4,49M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Estate Service 24Estate Service 24

Typy nieruchomości w Andros Regional Unit.

wille

Parametry nieruchomości w Andros Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się