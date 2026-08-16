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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Monchengladbach, Niemcy

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domy
3
3 obiekty total found
Dom 9 pokojów w Monchengladbach, Niemcy
Dom 9 pokojów
Monchengladbach, Niemcy
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Cena: 210.000 €za tę cenę otrzymasz dom z 3 apartamentami z 3 pokojami!! Co może być lepsze?…
$248,786
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Dom 9 pokojów w Monchengladbach, Niemcy
Dom 9 pokojów
Monchengladbach, Niemcy
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Cena: 210.000 €za tę cenę otrzymasz dom z 3 apartamentami z 3 pokojami!! Co może być lepsze?…
$244,404
Zostaw prośbę
Dom 9 pokojów w Monchengladbach, Niemcy
Dom 9 pokojów
Monchengladbach, Niemcy
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny to idealna inwestycja!Mönchengladbach (Nordrhein- Westfalen)Cena: 260.000…
$248,786
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Parametry nieruchomości w Monchengladbach, Niemcy

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