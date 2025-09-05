Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Realting.com
  2. Niemcy
  3. Frankfurt nad Menem
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Frankfurt nad Menem, Niemcy

nieruchomości komercyjne
37
hotele
6
pomieszczenia biurowe
4
dochodowa nieruchomość
13
1 obiekt total found
Sklep 4 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sklep 4 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 4 600 m²
Budynek mieszkalny i komercyjny w pełni wynajęty na najbliższym przedmieściu Frankfurtu nad …
$13,87M
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
