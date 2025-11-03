Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse w górach na Sprzedaż w Gruzja

Tbilisi
5
Adżara
18
Batumi
17
15 obiektów total found
Penthouse 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$891,100
Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
Cena na żądanie
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Cena na żądanie
Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
$344,500
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$369,823
Penthouse 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$464,340
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$556,678
Penthouse w Batumi, Gruzja
Penthouse
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 720 m²
Piętro 21/21
Oferujemy Państwu niepowtarzalną możliwość zakupu nieruchomości w jednej z najbardziej poszu…
$581,000
Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Cena na żądanie
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Cena na żądanie
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Cena na żądanie
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$389,910
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 137 m²
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Cena na żądanie
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$679,263
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Cena na żądanie
