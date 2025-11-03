Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Mieszkania
  4. Penthouse
  5. Taras

Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Gruzja

Tbilisi
5
Adżara
18
Batumi
17
Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse w Batumi, Gruzja
Penthouse
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 720 m²
Piętro 21/21
Oferujemy Państwu niepowtarzalną możliwość zakupu nieruchomości w jednej z najbardziej poszu…
$581,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Gruzja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się