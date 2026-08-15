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Penthouse na Sprzedaż w Batumi, Gruzja

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17 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 137 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
$528,000
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 5/5
Wyndham Grand 5 *, luksusowy kompleks 5-piętrowy z All- Inclusive & Ultra All- Inclusive usł…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse w Batumi, Gruzja
Penthouse
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 798 m²
Piętro 19/20
Całe 19. Piętro na sprzedaż Bardziej niż cena sprzedaży o 20 % Wzrost kosztów o 20 % do kwie…
$648,000
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Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 6/6
Club House - luksusowe rezydencje rodzinne z panoramicznym widokiem na morze. Infrastruktura…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/5
$271,730
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Penthouse 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 6/6
Club House - luksusowe rezydencje rodzinne z panoramicznym widokiem na morze. Infrastruktura…
$344,500
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Parametry nieruchomości w Batumi, Gruzja

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