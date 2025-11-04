Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse na Sprzedaż w Tbilisi, Gruzja

5 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 143 m²
Piętro 3/17
00995557100075 na sprzedaż vake str. kipshidze 22 demax 143 m² 3 sypialnie 17/20 piętro…
$450,000
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 4 pokoi
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
00995557100075 na sprzedaż vake faliashvili str. 67 ocean resort 107 m² 2 sypialnie 2 ł…
$470,000
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro 9/9
00995557100075 na sprzedaż vake shatebrashvili str 6/8 300 m² 3 sypialnie 3 łazien…
$700,000
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Penthouse 5 pokojów w Tbilisi, Gruzja
Penthouse 5 pokojów
Tbilisi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 420 m²
Piętro 6/7
00995557100075 na sprzedaż vake marukhi heroes str 11 420 m² 3 sypialnie 3 łazienki 2 …
$540,000
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Tbilisi, Gruzja

Tanie
Luksusowe
