Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Kobuleti Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Kobuleti Municipality, Gruzja

;
Chakvi
15
Kobuleti
12
46 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Khala, Gruzja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Khala, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż jest kompaktowy i bardzo racjonalnie zaprojektowany nowy budynek mieszkalny w ko…
$185,000
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Jikhanjuri, Gruzja
Dom 6 pokojów
Jikhanjuri, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda ¿w miejscowości Chanieti (1 godzina jazdy od Batumi).Powierzchnia działki wyn…
$225,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Dom 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
W pełni umeblowany i w pełni wyposażony domek w Kobuleti jest na sprzedaż.Dwie sypialnie.Let…
$177,500
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Dom wolnostojący 4 pokoi w Buknari, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Buknari, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowy domek w Buknari (w pobliżu Chakvi).📐 Powierzchnia chaty…
$188,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Dom w Chakvi, Gruzja
Dom
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 280 m²
Przestronny dom na sprzedaż z panoramicznym widokiem w Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Rozmieszczenie: Chakvi, …
$243,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Chakvi, Gruzja
Willa
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 370 m²
Premia terraced willa na sprzedaż w Chakvi 🌊🏔️📍 Lokalizacja: Chakvi (spokojna okolica z dosk…
$970,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Dom w Kobuleti, Gruzja
Dom
Kobuleti, Gruzja
Powierzchnia 278 m²
Liczba kondygnacji 2
W popularnej lokalizacji w miejscowości kurort Kobuleti, 100 metrów od morza i promenady mia…
$200,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Willa 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa na sprzeda ¿w wiejskiej wsi Kobuleti, zaledwie 100 metrów od morza i przestronnej plaz…
$180,000
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? y dom 150 m kw i oddzielny dom 100 m kw.Powierzchnia budynków z działką (nieroln…
$183,000
Zostaw prośbę
Dom w Kobuleti, Gruzja
Dom
Kobuleti, Gruzja
Powierzchnia 210 m²
Odległość od morza200 mNa sprzedaż jest oddzielony prywatny dom, odnowiony i umeblowany - pr…
$230,000
Zostaw prośbę
Dom w Chaisubani, Gruzja
Dom
Chaisubani, Gruzja
Powierzchnia 88 m²
Prywatny dom na sprzedaż w przytulnej miejscowości Chaisubani, Chakvi 🏡🏔️📍 Rozmieszczenie: C…
$198,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Dom w Chakvi, Gruzja
Dom
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 220 m²
Przestronny willa na sprzedaż w malowniczej miejscowości Chakvi 🏡🌊📍 Położenie: Chakvi (w pob…
$120,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 11 pokojów w Chakvi, Gruzja
Willa 11 pokojów
Chakvi, Gruzja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Stojąca oddzielnie dwupiętrowa willa w Chakvi na sprzedaż pod Kluczem 🔑 Niedaleko Dreamland …
$850,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Dom w Chakvi, Gruzja
Dom
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Sedasia styley vila w Zakrytom kompleks pervo linie morze w Chaqui 🌊🏡📍 Lokalizacja: Chakki (…
$345,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Dom wolnostojący 7 pokojów w Tsikhisdziri, Gruzja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Tsikhisdziri, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Niedokończony trzypiętrowy dom jest na sprzedaż. Powierzchnia terenu wynosi 663 m2. Status g…
$300,000
Zostaw prośbę
Dom 11 pokojów w Kobuleti, Gruzja
Dom 11 pokojów
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 11
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
In the region of Georgia, in Adjara, Kobuleti, in the best location of the city, 200 meters …
$200,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Tsikhisdziri, Gruzja
Dom 4 pokoi
Tsikhisdziri, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda ¿jest nowo wybudowany dom na dzia ³ ce rolniczej o powierzchni 500 m2 w obszarze …
$175,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Chakvi, Gruzja
Dom 4 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Jedyny zrealizowany projekt na pierwszej linii brzegowej w Chakvi. Kompleks znajduje się w w…
$200,000
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zvezda
Języki komunikacji
Русский
Dom w Kobuleti, Gruzja
Dom
Kobuleti, Gruzja
Powierzchnia 360 m²
Przestronny dom na sprzedaż z ogromną działką ogrodową w Kobuleti 🏡🌳📍 Lokalizacja: Kobuleti,…
$90,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Chakvi, Gruzja
Willa
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom 6 pokojów w Ochkhamuri, Gruzja
Dom 6 pokojów
Ochkhamuri, Gruzja
Pokoje 6
Powierzchnia 170 m²
Przestronny dom z wielkim potencjałem na sprzedaż w dzielnicy Kobuletsky 🏡🌳📍 Położenie: Ochh…
$55,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Tsikhisdziri, Gruzja
Dom 3 pokoi
Tsikhisdziri, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 1
Szczegółowy adres: nowo wybudowany dom w Tsikhiszziri.Na sprzedaż nowo wybudowany dom w Tsik…
$175,000
Zostaw prośbę
Dom w Tsikhisdziri, Gruzja
Dom
Tsikhisdziri, Gruzja
Powierzchnia 80 m²
Przytulny dom na sprzedaż w malowniczej okolicy Tsikhiszziri 🏡🏔️📍 Lokalizacja: Tsikhiszziri …
$125,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Dom w Kobuleti, Gruzja
Dom
Kobuleti, Gruzja
Powierzchnia 315 m²
Przestronny dom na sprzedaż w przytulnej okolicy Kobuleti 🏡🌊📍 Położenie: Kobuleti, Tamar Mep…
$350,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Dom wolnostojący w Tsikhisdziri, Gruzja
Dom wolnostojący
Tsikhisdziri, Gruzja
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowy domek w Buknari (w pobliżu Chakvi).📐 Powierzchnia chaty…
$188,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Willa 6 pokojów w Kobuleti, Gruzja
Willa 6 pokojów
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa for sale in the cottage village Kobuleti Village, just 100 meters from the sea and the…
$249,000
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Kobuleti, Gruzja
Dom 8 pokojów
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
W doskonałej lokalizacji w Kobuleti, w obszarze New Boulevard, prywatny dom z 400 m2 działki…
$175,000
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Chaisubani, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Chaisubani, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 1
A compact, very rationally designed new residential building with partial renovation is for …
$215,000
Zostaw prośbę
Dom w Tsikhisdziri, Gruzja
Dom
Tsikhisdziri, Gruzja
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy prywatny dom na sprzedaż w Sachino wsi, Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Lokalizacja: Chakvi, Sachin…
$229,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Dom w Kobuleti, Gruzja
Dom
Kobuleti, Gruzja
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
W kurorcie miasta Kobuleti, w jego centralnej części, niedaleko od morza i promenady miasta,…
$200,000
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Kobuleti Municipality.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Kobuleti Municipality, Gruzja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się