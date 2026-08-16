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Dom wolnostojący na sprzedaż w Kobuleti Municipality, Gruzja

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Dom wolnostojący Usuwać
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7 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Khala, Gruzja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Khala, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż jest kompaktowy i bardzo racjonalnie zaprojektowany nowy budynek mieszkalny w ko…
$185,000
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Buknari, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Buknari, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowy domek w Buknari (w pobliżu Chakvi).📐 Powierzchnia chaty…
$188,000
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Agencja
FA real estate
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? y dom 150 m kw i oddzielny dom 100 m kw.Powierzchnia budynków z działką (nieroln…
$183,000
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Tsikhisdziri, Gruzja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Tsikhisdziri, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Niedokończony trzypiętrowy dom jest na sprzedaż. Powierzchnia terenu wynosi 663 m2. Status g…
$300,000
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Dom wolnostojący w Tsikhisdziri, Gruzja
Dom wolnostojący
Tsikhisdziri, Gruzja
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowy domek w Buknari (w pobliżu Chakvi).📐 Powierzchnia chaty…
$188,000
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Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
English, Русский
Dom wolnostojący 4 pokoi w Chaisubani, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Chaisubani, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 1
A compact, very rationally designed new residential building with partial renovation is for …
$215,000
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 6 pokojów w Chakvi, Gruzja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Chakvi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Liczba kondygnacji 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Parametry nieruchomości w Kobuleti Municipality, Gruzja

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