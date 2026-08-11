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Domy na sprzedaż w Khelvachauri Municipality, Gruzja

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kveda sameba
4
17 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Makhinjauri, Gruzja
Dom 7 pokojów
Makhinjauri, Gruzja
Pokoje 7
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronny trzypiętrowy dom na sprzedaż w Makhinjauri 🏡✨📍 Położenie: Mahinjauri (w pobliżu …
$262,000
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Dom 5 pokojów w Makhinjauri, Gruzja
Dom 5 pokojów
Makhinjauri, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nowoczesny nowy domek w cichej elitarnej okolicy Batumi - Mahinjauri, ze ws…
$290,000
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Dom w Peria, Gruzja
Dom
Peria, Gruzja
Powierzchnia 240 m²
Przytulny dom na sprzedaż z przestronną działką w miejscowości Feria, Batumi 🏡🏔️📍 Rozmieszcz…
$240,000
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Dom 5 pokojów w Peria, Gruzja
Dom 5 pokojów
Peria, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż trzypiętrowy dom z panoramicznym widokiem na morze, góry i miasto Batumi! Okręg …
$650,000
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Akhalsopeli, Gruzja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Akhalsopeli, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 3
Akhalsopeli - najbliższe przedmieście Batumi. Do miasta jest 7 minut jazdy samochodem. Domy …
$158,000
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Dom w Peria, Gruzja
Dom
Peria, Gruzja
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3- piętrowy dom z panoramicznym widokiem na FeriaPołożenie: Feria (przedmieścia …
$650,000
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Dom 6 pokojów w Batumi, Gruzja
Dom 6 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
Przestronny dwupiętrowy dom z poddaszem na sprzedaż w rozwiniętej okolicy Batumi 🏡✨📍 Położen…
$335,000
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Dom 3 pokoi w Akhalsopeli, Gruzja
Dom 3 pokoi
Akhalsopeli, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom ma prywatny basen. 1 - garaż na 2 samochody, duża składowisko suchych i pompownia do bas…
$280,000
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Szeregowiec 2 pokoi w Gantiadi, Gruzja
Szeregowiec 2 pokoi
Gantiadi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż drewniany dom w malowniczej miejscowości Gantiadi, 15 minut jazdy samochodem od …
$68,000
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Dom 5 pokojów w Akhalsopeli, Gruzja
Dom 5 pokojów
Akhalsopeli, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Akhalsopeli jest najbliższym przedmieściem Batumi. Do miasta jest 7 minut drogi.Dom zbudowan…
$360,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny kompleks mieszkalny domu w Gonio, malownicze i ekologicznie czyste przedmieścia Bat…
Cena na zgłoszenie
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Dom 5 pokojów w Chelwaczauri, Gruzja
Dom 5 pokojów
Chelwaczauri, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwa domy z ogrodem cytrusowym 2000m2 w Helvachauri są na sprzedaż.Powierzchnia dwóch domów 4…
$300,000
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Dom 5 pokojów w Akhalsopeli, Gruzja
Dom 5 pokojów
Akhalsopeli, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dom monolityczny, sufity - 3,1 m 1 piętro: salon z kominkiem, studia, łazienka g…
$360,000
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Willa w Ortabatumi, Gruzja
Willa
Ortabatumi, Gruzja
Belvedere Batumi Villas are located on a plot of 1.05 hectares in the Ortabatumi microdistri…
$199,000
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Dom 5 pokojów w Charnali, Gruzja
Dom 5 pokojów
Charnali, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa położona zaledwie 15 minut jazdy od Batumi. Na pierwszym piętrze znajduje si…
$220,000
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Willa 6 pokojów w Makhinjauri, Gruzja
Willa 6 pokojów
Makhinjauri, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouses for sale in the luxury residential complex Villa Makhinjauri. The complex is loca…
$311,250
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Akhalsopeli, Gruzja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Akhalsopeli, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
Charakterystyka obiektu:Położony na przedmieściach Batumi, Akhalsopeli (na lotnisku autostra…
$279,600
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Parametry nieruchomości w Khelvachauri Municipality, Gruzja

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z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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