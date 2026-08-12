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Domy Szeregowe w Adżara, Gruzja

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Batumi
19
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67 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
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Szeregowiec 6 pokojów w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 6 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Royal Residence Botanico jest premium kamienica z własnym dziedzińcem w pobliżu morza.300 me…
$262,460
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Grand Botanico Rezydencja jest kompleksem domów premium w jednym z najbardziej obiecujących …
$190,000
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Szeregowiec 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$133,200
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$156,000
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Szeregowiec 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$202,068
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Agencja
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
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Agencja
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Secret Garden to nowoczesny kompleks mieszkalny w centralnej dzielnicy Batumi, oferujący wyg…
$131,100
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Agencja
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
$172,800
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
$144,300
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu trzypiętrowe domy hotelowe na stoku górskim, które są doskonałą wersją…
$102,500
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu trzypiętrowe domy hotelowe na stoku górskim, które są doskonałą wersją…
$697,500
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Szeregowiec 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi o powierzchni 197…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
$208,800
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
$230,400
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 234 m²
Ekoprzyjazny kompleks mieszkalny 15 minut jazdy od tętniącego życiem miasta w środowisku prz…
$187,920
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
$208,800
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu trzypiętrowe domy hotelowe na stoku górskim, które są doskonałą wersją…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Comfort Houses jest jednym z największych kompleksów mieszkalnych w Batumi o powierzchni 500…
$133,200
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Agencja
RECOM
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 3
Riviera - wyrafinowanie premium i wyrafinowanieTrzypiętrowe kamienice hotelowe na stoku górs…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 3
Przedstawiamy Państwu trzypiętrowe domy hotelowe na stoku górskim, które są doskonałą wersją…
$789,750
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
Comfort Houses by Batumi Villas to nowoczesny kompleks kamienic 2 i 3 poziomu w budowie, ofe…
$223,200
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi o powierzchni 189…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Batumi, Gruzja
Szeregowiec
Batumi, Gruzja
Doświadcz prestiżowego życia w Batumi z Comfort Houses, nowego projektu mieszkaniowego łączą…
$165,600
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
$196,299
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Szeregowiec 2 pokoi w Gantiadi, Gruzja
Szeregowiec 2 pokoi
Gantiadi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż drewniany dom w malowniczej miejscowości Gantiadi, 15 minut jazdy samochodem od …
$68,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
X2 Home - a residential complex in the Devio area, on the slope of the mountain, a village o…
$239,000
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RECOM
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Parametry nieruchomości w Adżara, Gruzja

z Taras
z Widok na góry
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