O deweloperze

Roof Development to firma deweloperska założona w 2017 roku. Firma ma trzy zakończone i dwa trwające projekty.

Dach Development zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, co zapewnia tworzenie zaawansowanych kompleksów mieszkalnych.

Wartość

Główną wartością firmy jest promowanie rozwoju miast. Skupiamy się na jakości, co jest najważniejszą rzeczą w twoim życiu.

Misja firmy

Tworzenie bezpiecznego, zdrowego i przytulnego środowiska życia.

Cel przedsiębiorstwa

Rozwój sektora nieruchomości i wprowadzanie innowacji na rynku gruzińskim.

Cała budowa firmy jest finansowana na początkowym etapie, co gwarantuje jej terminowe zakończenie.

Rozwój dachu i budowa dachu tworzą jedną platformę budowlaną łączącą różne projekty w Gruzji.