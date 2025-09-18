  1. Realting.com
  2. Deweloperzy
  3. Roof Development

Roof Development

Gruzja, Tbilisi
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Deweloper
Na platformie
Na platformie
3 lata 10 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Strona internetowa
Strona internetowa
roofdevelopment.ge/
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O deweloperze

Roof Development to firma deweloperska założona w 2017 roku. Firma ma trzy zakończone i dwa trwające projekty.

Dach Development zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników, co zapewnia tworzenie zaawansowanych kompleksów mieszkalnych.

Wartość

Główną wartością firmy jest promowanie rozwoju miast. Skupiamy się na jakości, co jest najważniejszą rzeczą w twoim życiu.

Misja firmy

Tworzenie bezpiecznego, zdrowego i przytulnego środowiska życia.

Cel przedsiębiorstwa

Rozwój sektora nieruchomości i wprowadzanie innowacji na rynku gruzińskim.

Cała budowa firmy jest finansowana na początkowym etapie, co gwarantuje jej terminowe zakończenie.

Rozwój dachu i budowa dachu tworzą jedną platformę budowlaną łączącą różne projekty w Gruzji.

Nasi agenci w Gruzja
George
George
17 obiektów
Inni programiści
Like House
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2007
Nieruchomości mieszkalne 2
Przez 15 lat działalności firmy Like House w Batumi zbudowano ponad 248,500 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Firma ma 12 ukończonych projektów i 1 w budowie.Podobnie jak firma House prowadzi pełen zakres prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynków i konstrukcji, …
Zostaw prośbę
Гумбати Групп
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 1998
Nowe budynki 3 Nieruchomości mieszkalne 10
Grupa Gumbati rozpoczęła swoją pozycję na rynku w 1998 roku i nadal zajmuje wiodącą pozycję w swojej dziedzinie ze względu na wysokie standardy konstrukcyjne. Jesteśmy pierwszą firmą, która rozpoczęła budowę na dużą skalę w Batumi. Zbudowaliśmy 500 000 mkw. lokali komercyjnych i mieszkaln…
Zostaw prośbę
Zulu VIP
Gruzja, Batumi
Nieruchomości mieszkalne 1
Biura naszej agencji, ZULU VIP, znajdują się w Batumi, Georgia.Nasza firma sprzedaje specjalne projekty na pierwszej linii morza.Przemysł nieruchomości nadal rośnie w tym regionie. Rząd wspiera ten przemysł, zapewnia szybką odpowiedź na rejestrację nieruchomości w rejestrze cywilnym i przeno…
Zostaw prośbę
ELT Building
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2017
Nowe budynki 3 Nieruchomości mieszkalne 3
Elt Building jest firmą deweloperską i budowlaną, która rozpoczęła znaczną działalność w Adżarii, szczególnie w Batumi od 2017 roku. Firmą był wielofunkcyjny kompleks apartamentów Sunrise w nowym bulwarze, na pierwszej linii wybrzeża Morza Czarnego z dobrze rozwiniętymi udogodnieniami i w…
Zostaw prośbę
Esteco
Gruzja, Tbilisi
Nowe budynki 2 Nieruchomości mieszkalne 3
Esteco - budowa domów w Georgii!Przedstawiamy ekskluzywny projekt domku minikompleksu, który znajduje się na przedmieściach nadmorskiego miasta Batumi!Esteco jest gwarancją wysokiej jakości i komfortowego życia!
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się