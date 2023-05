Kömürcügil Construction Ltd. działa w branży budowlanej od 2003 roku. Właściciel firmy Mustafa Kömürcügil miał doświadczenie w tej dziedzinie, pracując w gipsie i malarstwie przez ponad 30 lat.

W miarę rozwoju firmy rodzinnej architekt / dyrektor Ali Kömürcügil podjął ponad 100 projektów i tym samym pomógł firmie się rozwijać.

W 2006 r. Kömürcügil Construction Ltd. dołączył do stowarzyszenia styczników TRNC. Od tego czasu firma stała się znaną marką pod względem jakości pracy, materiałów, konserwacji i usług.

Jako Kömürcügil Construction Ltd. naszym głównym celem jest tworzenie wysokiej jakości konstrukcji z najlepszymi materiałami w najtańszych cenach. Oczywiście robiąc to, zwracamy uwagę na osobiste preferencje naszych klientów. Aby zaspokoić wybór każdego klienta, mamy do wyboru szeroką gamę opcji na każdym etapie.

Budujemy wysokiej jakości mieszkania, wille, sklepy i biura. Do dziś wykonaliśmy budowę ponad 300 projektów. Jesteśmy dumni z faktu, że ukończyliśmy je wszystkie przed terminem dla wszystkich naszych szczęśliwych klientów.