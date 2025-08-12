Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Kawalerki nad jeziorem na sprzedaż w Xyliatos, Cypr

1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Xyliatos, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Xyliatos, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
O projekcie: Thalassa Beach Resort to luksusowa inwestycja nadmorska w Bafra, na północy Cy…
$153,139
