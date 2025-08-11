Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. Xyliatos
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Xyliatos, Cypr

mieszkania
4
4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Xyliatos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Xyliatos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
O projekcie: Thalassa Beach Resort to luksusowa inwestycja nadmorska w Bafra, na północy Cy…
$153,139
Mieszkanie 4 pokoi w Xyliatos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Xyliatos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
O projekcie: Thalassa Beach Resort to luksusowa inwestycja nadmorska w Bafra, na północy Cy…
$302,230
Kawalerka 1 pokój w Xyliatos, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Xyliatos, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
O projekcie: Thalassa Beach Resort to luksusowa inwestycja nadmorska w Bafra, na północy Cy…
$153,139
Mieszkanie 3 pokoi w Xyliatos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Xyliatos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
O projekcie: Thalassa Beach Resort to luksusowa inwestycja nadmorska w Bafra, na północy Cy…
$255,216
Parametry nieruchomości w Xyliatos, Cypr

Tanie
Luksusowe
