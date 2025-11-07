Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Simou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Simou, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Simou, Cypr
Mieszkanie
Simou, Cypr
Residential field with a building density of 90%, in Simou village of Paphos district. I…
$197,406
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Simou, Cypr

z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się