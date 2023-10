Cypr Północny, Cypr Północny

od €68,322

136 m² 1

Poddaj się: 2023

Coresium Court oferuje spokojne i wysokiej jakości życie w mieście, a jednocześnie z dala od centrum miasta Girne. Oferujemy wszystkie piękno przyrody dzięki jej położeniu, które jest splecione z zielenią i niebieskim. Na dworze Colesium, gdzie spędzasz każdą godzinę z inną przyjemnością, poprawisz swoje życie, podziwiając góry i morze i ciesząc się życiem. Kompleks znajduje się w Doğanköy i składa się z 40 mieszkań. Dlatego jest idealny nie tylko do inwestycji, ale także do życia. Podziemny parking to duży plus. Na życzenie mieszkania mogą mieć własne pomieszczenie do przechowywania w piwnicy. Na miejscu znajduje się również duży basen. Obszar jest chroniony przez kamery CCTV, sprawdzane są wejścia i wyjścia do tego obszaru. Apartamenty oferowane na sprzedaż 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1. W jednym z bloków wszystkie apartamenty są zaprojektowane jako LOFT i mają drugi poziom z własnym tarasem.