Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Lakatameia Municipality, Cypr

3 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 879 m² w Lakatameia, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 879 m²
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 879 m²
7 apartamentów 2 bebdrooms, 2 apartament 1 sypialnie i 1 apartament 3 sypialnie znajduje się…
$1,19M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 260 m² w Tseri, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 260 m²
Tseri, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Dwa niekompletne (dwupiętrowe) domy w cichej i czysto mieszkalnej dzielnicy w Tseri, dzielni…
$267,354
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 480 m² w Lakatameia, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 480 m²
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 480 m²
Cały budynek w głównej alei w Anthoupoli jest dostępny na sprzedaż. Składa się z 3 sklepów n…
$673,845
Zostaw prośbę
