Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Mandrion
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Koinoteta Mandrion, Cypr

1 pokojowe
6
2 pokojowe
24
3 pokojowe
59
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Mandria, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
An exciting opportunity - Penthouse for sale. ? Key Features: Location: Seafront developm…
$265,917
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koinoteta Mandrion, Cypr

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się