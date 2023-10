Agde, Francja

Odkryj nowy standard życia miejskiego w Pafos dzięki temu wykwintnemu budynkowi mieszkalnemu oferującemu apartamenty i penthouse'y na sprzedaż. To eleganckie arcydzieło oferuje 31 luksusowych jednostek, w tym apartamenty z jedną, dwiema i trzema sypialniami oraz penthouse z dwiema i trzema sypialniami oraz prywatne baseny i tarasy na dachu. Dzięki oszałamiającemu projektowi architektonicznemu, starannie opracowanemu planowi generalnemu i najwyższej jakości materiałom wykończeniowym, ta inwestycja jest najlepszym wyborem dla osób poszukujących zarówno wygody, jak i stylu. Mieszkańcy tego wyjątkowego budynku mogą korzystać z wielu bogatych funkcji, w tym wspólnego basenu, siłowni i zadaszonego parkingu. Wysoko proporcjonalne układy są uzupełnione najlepszymi oprawami i wykończeniami, takimi jak parkiety z litego drewna, marmurowe łazienki, wysokiej klasy kuchnie, wbudowane szafy i sufity o wysokości większej niż trzy metry. Te wspaniałe detale zapewniają luksusową atmosferę i zapewniają najwyższy komfort i wygodę. Ten rozwój jest idealny nie tylko dla osób poszukujących luksusowego stylu życia, ale stanowi także doskonałą okazję inwestycyjną. Niezrównany design i wyjątkowa jakość budynku zapewniają, że z czasem zachowa swoją wartość. Co więcej, doskonała lokalizacja budynku oferuje duży potencjał do wzrostu wartości kapitału, co czyni go mądrym wyborem dla osób poszukujących bezpiecznej i lukratywnej inwestycji. Wykorzystaj to, co najlepsze w życiu i inwestycjach miejskich, zdobywając jednostkę w tym ekskluzywnym rozwoju. Projekt ma zostać dostarczony w kwietniu 2023 r. Ponadto w tym kompleksie dostępny jest oszałamiający penthouse z 3 sypialniami, oferujący 314 metrów kwadratowych luksusowej powierzchni mieszkalnej dla € 785 000. Uwaga: cena nie zawiera podatku VAT.