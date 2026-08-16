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Hotele na sprzedaż w Zadar County, Chorwacja

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Grad Zadar
19
Zadar
18
Grad Nin
5
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42 obiekty total found
Hotel 500 m² w Opcina Vir, Chorwacja
Hotel 500 m²
Opcina Vir, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 500 m²
Yonder na wyspie Vir, w pobliżu samotnego miasta, jest para komfortowych wakacji rekolekcje …
$2,63M
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Hotel 1 648 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 1 648 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 25
Powierzchnia 1 648 m²
Unikalny nowy kurort zaledwie 50 metrów od morza, z 6 willi i 6 apartamentów w doskonałej lo…
$5,72M
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Hotel 1 500 m² w Zadar County, Chorwacja
Hotel 1 500 m²
Zadar County, Chorwacja
Sypialnie 36
Liczba łazienek 36
Powierzchnia 1 500 m²
Fantastyczny hotel z basenem na pierwszej linii do morza na sprzedaż lub na wynajem!Cena spr…
$7,08M
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Hotel 400 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 400 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 400 m²
Ten piękny apartament willa na sprzedaż znajduje się w pierwszym rzędzie do morza, zaledwie …
$3,54M
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Hotel 343 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 343 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
W pobliżu Zadar, w odległości 600 metrów od morza, z przyjemnością oferujemy dom mieszkalny …
$1,49M
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Hotel 580 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 580 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 580 m²
Piękny apartament hotel w wyjątkowej lokalizacji, pierwszy rząd do morza w spokojnej części …
$2,12M
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TekceTekce
Hotel 350 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 350 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Luksusowa willa gości 3 apartamenty w doskonałej lokalizacji na wyspie Vir (Zadar area) jest…
$1,04M
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Hotel 600 m² w Zadar County, Chorwacja
Hotel 600 m²
Zadar County, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 600 m²
Apart- dom w pierwszym rzędzie do morza na wyspie Pag z restauracją i kuchnią!Całkowita powi…
$1,45M
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Hotel 2 200 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 2 200 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 35
Liczba łazienek 35
Powierzchnia 2 200 m²
Najpiękniejszy rodzinny hotel na pierwszej linii do morza w pobliżu małego miasta Posedarje …
$4,00M
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Hotel 1 880 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 1 880 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 27
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 1 880 m²
Beachfront aparthotel niedaleko Novalja i kilka minut od najpiękniejszych plaż w Pag!Fantast…
$6,06M
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Hotel 600 m² w Kozino, Chorwacja
Hotel 600 m²
Kozino, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 600 m²
Piękny apartament 5 luksusowych apartamentów znajduje się zaledwie 150 m od krystalicznie cz…
$3,20M
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Hotel 415 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 415 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
Na sprzedaż jest piękny dwupiętrowy dom o łącznej powierzchni 415 m ², położony w pierwszym …
$1,48M
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Hotel 566 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 566 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 566 m²
Apart- dom z pięknym widokiem i odkryty basen w okolicy plaży Diklo w pobliżu Zadar!Nierucho…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 889 m² w Opcina Sukosan, Chorwacja
Hotel 889 m²
Opcina Sukosan, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 889 m²
Uroczy pensjonat z 14 kwaterami i restauracja nad morzem w Sukošan, 7 km od Zadar, tuż nad m…
$1,43M
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Hotel 258 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 258 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 258 m²
Apartament z przestronnym ogrodem w Zadarze, zaledwie 80 metrów od morza.Całkowita powierzch…
$615,684
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Hotel 651 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 651 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 651 m²
Położony w wyjątkowym locale, zaledwie rzut kamieniem od idyllicznej plaży, między historycz…
$2,29M
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Hotel 399 m² w Municipality of Novigrad, Chorwacja
Hotel 399 m²
Municipality of Novigrad, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 399 m²
Niesamowite nieruchomości 5 apartamentów turystycznych, o wyjątkowej lokalizacji, zaledwie 5…
$980,709
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Hotel 1 200 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 1 200 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 24
Liczba łazienek 24
Powierzchnia 1 200 m²
Wspaniały hotel w jednej z najpopularniejszych dzielnic Zadar - Borik!Piękny widok na morze,…
$3,46M
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Hotel 570 m² w Opcina Vir, Chorwacja
Hotel 570 m²
Opcina Vir, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 570 m²
Apart- dom na wyspie Vir tylko 40 metrów od plaży!Powierzchnia całkowita 570 m2 Powierzchnia…
$1,31M
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Hotel 400 m² w Grad Obrovac, Chorwacja
Hotel 400 m²
Grad Obrovac, Chorwacja
Sypialnie 13
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 400 m²
Piękny dom z widokiem na morze położony 75 metrów od krystalicznie czystego morza i plaży w …
$617,571
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Hotel 650 m² w Zaton, Chorwacja
Hotel 650 m²
Zaton, Chorwacja
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 650 m²
Położony w spokojnej enklawie Zaton, zaledwie rzut kamieniem od spokojnych brzegów i piaszcz…
$1,89M
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Hotel 1 299 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 1 299 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 13
Powierzchnia 1 299 m²
Luksusowy hotel 4 * * * * w doskonałej lokalizacji w Zadarze, zaledwie 800 metrów od wspania…
$11,44M
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Hotel 610 m² w Opcina Bibinje, Chorwacja
Hotel 610 m²
Opcina Bibinje, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 610 m²
Piękny apartament-dom 10 apartamentów znajduje się w zielonej oazie zaledwie 300 m od najpię…
$2,42M
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Hotel 400 m² w Opcina Bibinje, Chorwacja
Hotel 400 m²
Opcina Bibinje, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 400 m²
Pensjonat w pierwszym rzędzie do morza w Bininje- Sukosan okolicy Zadar i międzynarodowego l…
$2,84M
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Hotel 4 418 m² w Opcina Preko, Chorwacja
Hotel 4 418 m²
Opcina Preko, Chorwacja
Sypialnie 65
Liczba łazienek 65
Powierzchnia 4 418 m²
Projekt hotelu na wyspie Ugljan + funkcjonująca marina.Całkowita sprzedaż działki wynosi 323…
$11,42M
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Hotel 283 m² w Zadar County, Chorwacja
Hotel 283 m²
Zadar County, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 283 m²
Przestronne Seafront Tourist Property z 5 Jednostek na sprzedaż w Zadar Area, Dugi Otok!Odkr…
$970,959
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Hotel 460 m² w Zadar County, Chorwacja
Hotel 460 m²
Zadar County, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 460 m²
Zapraszamy do tego urzekającego domu mieszkalnego, położony w spokojnej i spokojnej lokaliza…
$1,26M
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Hotel 375 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 375 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 375 m²
Niepowtarzalny 1-liniowy obiekt turystyczny w Zadarze - hotel z restauracją!Ten w pełni odno…
$1,81M
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Hotel 550 m² w Opcina Vir, Chorwacja
Hotel 550 m²
Opcina Vir, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Luksusowo wyposażone i nowo willi na sprzedaż w centrum wyspy Vir z cudownym widokiem na mor…
$2,88M
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Hotel 420 m² w Opcina Vir, Chorwacja
Hotel 420 m²
Opcina Vir, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 420 m²
Imponujący teren turystyczny nad morzem, tuż przy plaży na wyspie Vir połączony mostem na ko…
$1,45M
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Typy nieruchomości w Zadar County.

nieruchomości komercyjne
nieruchomości inwestycyjne
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