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Hotele na sprzedaż w Grad Zadar, Chorwacja

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Zadar
18
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19 obiektów total found
Hotel 2 200 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 2 200 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 35
Liczba łazienek 35
Powierzchnia 2 200 m²
Najpiękniejszy rodzinny hotel na pierwszej linii do morza w pobliżu małego miasta Posedarje …
$4,00M
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Hotel 365 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 365 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 365 m²
Ten przestronny apartament znajduje się w słynnej elitarnej miejscowości turystycznej Diklo,…
$1,94M
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Hotel w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 69
Liczba łazienek 69
Na sprzedaż znajduje się uroczy śródziemnomorski obóz położony w osobliwym mieście w pobliżu…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 375 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 375 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 6
Powierzchnia 375 m²
Niepowtarzalny 1-liniowy obiekt turystyczny w Zadarze - hotel z restauracją!Ten w pełni odno…
$1,81M
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Hotel 600 m² w Kozino, Chorwacja
Hotel 600 m²
Kozino, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 600 m²
Piękny apartament 5 luksusowych apartamentów znajduje się zaledwie 150 m od krystalicznie cz…
$3,20M
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Hotel 651 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 651 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 651 m²
Położony w wyjątkowym locale, zaledwie rzut kamieniem od idyllicznej plaży, między historycz…
$2,29M
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Hotel 400 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 400 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 400 m²
Ten piękny apartament willa na sprzedaż znajduje się w pierwszym rzędzie do morza, zaledwie …
$3,54M
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Hotel 566 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 566 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 566 m²
Apart- dom z pięknym widokiem i odkryty basen w okolicy plaży Diklo w pobliżu Zadar!Nierucho…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 1 880 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 1 880 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 27
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 1 880 m²
Beachfront aparthotel niedaleko Novalja i kilka minut od najpiękniejszych plaż w Pag!Fantast…
$6,06M
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Hotel 258 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 258 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 258 m²
Apartament z przestronnym ogrodem w Zadarze, zaledwie 80 metrów od morza.Całkowita powierzch…
$615,684
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Hotel 343 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 343 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
W pobliżu Zadar, w odległości 600 metrów od morza, z przyjemnością oferujemy dom mieszkalny …
$1,49M
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Hotel 350 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 350 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Luksusowa willa gości 3 apartamenty w doskonałej lokalizacji na wyspie Vir (Zadar area) jest…
$1,04M
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Hotel 1 648 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 1 648 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 25
Powierzchnia 1 648 m²
Unikalny nowy kurort zaledwie 50 metrów od morza, z 6 willi i 6 apartamentów w doskonałej lo…
$5,72M
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Hotel 580 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 580 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 580 m²
Piękny apartament hotel w wyjątkowej lokalizacji, pierwszy rząd do morza w spokojnej części …
$2,12M
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Hotel 550 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 550 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 14
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 550 m²
W wyjątkowej lokalizacji, w pierwszym rzędzie nad morzem, w cichym i atrakcyjnym miejscu w p…
$3,03M
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Hotel 1 299 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 1 299 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 16
Liczba łazienek 13
Powierzchnia 1 299 m²
Luksusowy hotel 4 * * * * w doskonałej lokalizacji w Zadarze, zaledwie 800 metrów od wspania…
$11,44M
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Hotel 182 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 182 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 182 m²
Zdenerwowany! Stara cena to 1 300 000 eur, nowa cena to 997 000 eur!Apart- hotel z 6 apartam…
$1,17M
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Hotel 1 200 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 1 200 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 24
Liczba łazienek 24
Powierzchnia 1 200 m²
Wspaniały hotel w jednej z najpopularniejszych dzielnic Zadar - Borik!Piękny widok na morze,…
$3,46M
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Hotel 415 m² w Grad Zadar, Chorwacja
Hotel 415 m²
Grad Zadar, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
Na sprzedaż jest piękny dwupiętrowy dom o łącznej powierzchni 415 m ², położony w pierwszym …
$1,48M
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Typy nieruchomości w Grad Zadar.

nieruchomości komercyjne
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