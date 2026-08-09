Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Chorwacja
  3. Split-Dalmatia County
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Split Dalmatia County, Chorwacja

;
Split
29
Grad Makarska
76
Opcina Okrug
124
Makarska
76
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
307 obiektów total found
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S6 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$582,655
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse S6 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$440,487
Zostaw prośbę
Penthouse w Grad Trogir, Chorwacja
Penthouse
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Penthouse A6 z tarasem na dachu, widokiem, garażem, blisko plaży Budynek mieszkalny powst…
$533,440
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Sprzedajemy apartament S2 na pierwszym piętrze w niewielkim budynku mieszkalnym w Okrug Gorn…
$399,414
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$185,700
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy penthouse z tarasem na dachu S13 na trzecim piętrze w nowym projekcie w Okrug Go…
$527,270
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Oferujemy na sprzedaż dwupokojowy apartament S6 na drugim piętrze nowego, nowoczesnego budyn…
$257,099
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy penthouse z tarasem na dachu S14 na trzecim piętrze w nowym projekcie w Okrug Go…
$585,856
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Grad Trogir, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w Trogirze, na wyspie Čiovo, z orientacją p…
$305,929
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy projekt Okrug Gornji, 14 apartamentów, S1 Sprzedajemy 14 apartamentów w nowym projek…
$284,288
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Nowy projekt Okrug Gornji, 14 apartamentów, S5 Sprzedajemy 14 apartamentów w nowym projek…
$279,286
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w Okrug Gornji. Nowoczesne i wysokiej jako…
$224,630
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Makarska, Chorwacja
Penthouse 3 pokoi
Makarska, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 4/4
Hills Residence w Makarskiej jest najnowocześniejszym kompleksem mieszkalnym, który przynosi…
$321,438
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$284,868
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$379,824
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament S2 na pierwszym piętrze, bezpośrednio przy morzu i plaży, w miejscowo…
$600,091
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1/2
Luksusowy apartament na pierwszym piętrze S2, 200 m od morza Sprzedajemy luksusowy aparta…
$427,392
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 2/2
Luksusowy apartament typu penthouse z tarasem na dachu S3 Sprzedajemy luksusowy apartamen…
$629,216
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$605,472
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Oferujemy do sprzedaży apartament S4 na pierwszym piętrze nowego budynku w Okrug Gornji, w d…
$293,403
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 2
Sprzedajemy apartament typu penthouse S9 z tarasem na dachu, położony na drugim piętrze nowe…
$581,499
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 333 m²
Luksusowy apartament na parterze S1, prywatny basen Sprzedajemy luksusowy apartament S1 n…
$534,240
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Oferujemy na sprzedaż apartament S4 na pierwszym piętrze, 200 metrów od morza i plaży w miej…
$313,525
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w miejscowości Okrug Gornji na wyspie Čiovo…
$379,824
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Oferujemy na sprzedaż dwupokojowy apartament S4 na pierwszym piętrze nowego, nowoczesnego bu…
$245,413
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Seget Donji, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Seget Donji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Apartament S4 na sprzedaż na pierwszym piętrze w budynku Seget Donji Apartament znajduje …
$231,165
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Grad Trogir, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Trogir, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Sprzedajemy kilka apartamentów w nowym projekcie w Trogirze, na wyspie Čiovo, z orientacją p…
$564,792
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedajemy apartament S3 na pierwszym piętrze, w drugim rzędzie od morza i plaży, w miejsco…
$647,157
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Okrug Gornji, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 4
Sprzedajemy mieszkanie S2 na parterze z ogrodem, windą, basenem, w wyjątkowej lokalizacji 10…
$384,727
Zostaw prośbę
Penthouse w Okrug Gornji, Chorwacja
Penthouse
Okrug Gornji, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Sprzedajemy apartament typu penthouse z tarasem na dachu S8 na trzecim piętrze nowego budynk…
$585,856
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Split Dalmatia County.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Split Dalmatia County, Chorwacja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się